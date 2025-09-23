The Swiss voice in the world since 1935
Frau verletzt sich bei Selbstunfall in Rorschacherberg SG

Keystone-SDA

Eine Frau hat sich am Montagabend bei einem Selbstunfall in Rorschacherberg SG unbestimmt verletzt. Sie prallte mit ihrem Auto frontal in eine Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte die 41-Jährige ins Spital, wie die die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau verlor kurz vor 17 Uhr in einer Linkskurve auf der Seebleichstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich aufgrund der Kollision mit der Leitplanke um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.

