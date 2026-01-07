The Swiss voice in the world since 1935
Frau verletzt sich beim Abbrennen von Feuerwerk in Emmenbrücke LU

Eine 58-jährige Frau hat sich beim Abbrennen eines Feuerwerkkörpers in Emmenbrücke LU am Dienstagnachmittag erhebliche Handverletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei tätigt derzeit Abklärungen zum Unfallhergang und zum verwendeten Feuerwerkskörper, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag festhielt. Auch das Forensische Institut Zürich stand im Einsatz.

Die Meldung über einen Unfall beim Abbrennen von Feuerwerk im Emmer Ortsteil Emmenbrücke ging bei der Polizei um 16.45 Uhr ein.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

