Freiburger Staatsrat Jean-François Steiert strebt Wiederwahl an

Der Freiburger Staatsrat Jean-François Steiert (SP) will sich im kommenden Herbst für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stellen. Das gab der Magistrat am Rande einer Medienkonferenz im Rückblick auf sein Jahr als Präsident der Freiburger Kantonsregierung bekannt.

(Keystone-SDA) Steiert ist das einzige SP-Mitglied des siebenköpfigen Staatsrats. Der ehemalige Nationalrat sitzt seit 2017 in der Freiburger Kantonsregierung. Im zu Ende gehenden Jahr präsidierte Steiert das Gremium zum zweiten Mal nach 2021.

Wird er im kommenden Herbst für eine weitere Legislatur wiedergewählt, könnte er 2029 zum dritten Mal Staatsratspräsident werden.

Steiert zeigte sich am Montag mit Blick auf sein Präsidialjahr 2025 zufrieden. «Heute handeln und dabei an morgen denken», sei sein Motto gewesen.

Wie ein roter Faden zog sich die nicht mehr ganz so rosige finanzielle Lage des Kantons durch das Regierungsjahr. 2026 wird Freiburg ohne verabschiedetes Budget beginnen. Doch der Kanton verfüge über eine solide Bilanz mit einem Vermögen. Das könnten nicht alle Kantone von sich behaupten, führte Steiert aus.

Die Kantonsregierung hat im zu Ende gehenden Jahr alle vier kantonalen Abstimmungen gewonnen. Unter anderem sagte das Volk Ja zum Bau eines Kulturgüterlagers und eines neuen Gefängniszentrums. Nein sagten die Stimmberechtigten zur Verfassungsinitiative «Für die Erhaltung des Greyerzersees und seiner Ufer» und einer Gesetzesinitiative für einen Mindestlohn.

Steiert betonte die «ausgezeichnete Atmosphäre», in der die Exekutive zusammenarbeiten könne – trotz vieler Herausforderungen. Der Staatsrat verabschiedete im zu Ende gehenden Jahr 1324 Beschlüsse. Die Exekutive beantwortete 110 Vernehmlassungen des Bundes. Neuer Staatsratspräsident wird 2026 Philippe Demierre (SVP).