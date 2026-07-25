Die Woche in der Schweiz

Es ist einer der schockierendsten Kriminalfälle der jüngeren Schweizer Geschichte: Ein ehemaliger Aargauer Grossrat soll über Jahre hinweg zwei Lebenspartnerinnen und eine Minderjährige betäubt und vergewaltigt haben .

Diese Woche forderte die Staatsanwaltschaft eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den 57-Jährigen. Der ehemalige Politiker ist unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes, mehrfacher qualifizierter Vergewaltigung, mehrfacher qualifizierter sexueller Nötigung, Schändung und mehrfacher sexueller Handlung mit Kindern angeklagt. Die Ermittler werfen ihm vor, seinen Opfern Sedierungsmittel verabreicht zu haben, um sie zu vergewaltigen.

Die drei Opfer wohnten zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Angeklagten unter dem gleichen Dach. Laut Staatsanwaltschaft wurde die Ex-Frau des Angeklagten rund 140 Mal betäubt und vergewaltigt. Kurz nach der Trennung von dieser lernte der Angeklagte im Jahr 2021 in einem Spanienurlaub seine nächsten Opfer kennen: eine alleinerziehende Mutter aus Polen sowie deren damals 14-jährige Tochter, die im Sommer 2022 zum Mann in die Schweiz zogen.

Die Ermittler haben Hunderte Stunden Videomaterial sichergestellt, die ein zentrales Element der Anklage sein dürften. Der Beschuldigte, seit 2023 in Untersuchungshaft, bestreitet einen Grossteil der Vorwürfe.

Nicht nur das Ausmass der Vorwürfe sorgt für Aufsehen. So sorgte die Wohngemeinde des Angeklagten mit ihrem unsensiblen Umgang mit den Opfern für Schlagzeilen und Kritik. Gemäss der Berichterstattung des Tages-Anzeigers setzte sie den Schwerpunkt zunächst nicht auf die Opferhilfe – sondern auf die Migrationsfrage. Die Anwältin der Opfer sagt, diese hätten das Vertrauen in die Institutionen verloren, die sie eigentlich schützen sollten.

Der Fall ist nicht der einzige, der Gewalt gegen Frauen in der Schweiz in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Diese Woche wurde bekannt, dass sich ein Neuenburger Grossrat vor Gericht wegen Vergewaltigungs- und Nötigungsvorwürfen verantworten muss. Der Politiker bestreitet die Vorwürfe. Im Tessin steht der Regierungspräsident unter Druck, nachdem ihm zugeschriebene Äusserungen veröffentlicht wurden, die zu Gewalt gegen eine Frau aufrufen.