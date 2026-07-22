Heute in der Schweiz

Auch nach dem WM-Final bleibt der Fussball in der Schweiz präsent. Es geht jedoch nicht um Tore oder rüpelige Fussballspieler, sondern um Fanfeiern, Protest gegen die Fifa und eine Petition gegen Rassismus .

Die Fussball-WM ist vorbei, die Tränen meiner schweizerisch-argentinischen Arbeitskollegin getrocknet. Doch das Thema Fussball beschäftigt die Schweiz weiterhin.

Während die WM mit Spielen mitten in der Nacht und Feiern in der Öffentlichkeit eine Ausnahmesituation darstellte, zeigte die Schweiz bald darauf wieder ihr wahres Gesicht. Wie 20 Minuten berichtet, haben Spanienfans in Sion eine Busse erhalten, weil sie eine halbe Stunde nach Spielende hupten und Fahnen aus dem Auto schwenkten. Die Walliser Polizei hält fest, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Verkehrsregeln durchzusetzen.

Auch bei der Fifa kam es zu Lärm, allerdings durch eine Demonstration. Ein Deutscher Fussballfan reiste nach Zürich, um vor dem Fifa-Hauptsitz gegen die Organisation und deren Präsident Gianni Infantino zu protestieren. Er warf der Fifa durchs Megafon Geldgier, Machtstreben und eine zu grosse Nähe zur Politik vor. SP-Kantonsrat Nicolas Siegrist machte bei der Demo mit – er war allerdings nur einer von etwa vier Teilnehmenden.

In Muri, beim Hauptsitz des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), kam es heute zu einer etwas grösseren Kundgebung. Über 10’000 Menschen haben die Petition «Stopp dem Rassismus im Schweizer Fussball» der ehemaligen Fussballerin und Schauspielerin Jasmine Imboden unterschrieben. Auslöser der Petition sei ein rassistischer Vorfall bei einem Fussballspiel der 1. Liga gewesen. Damals sei die Fussballerin Jasmine Imboden mit kenianisch-schweizerischen Wurzeln rassistisch beschimpft worden, wie Keystone-SDA festhält.