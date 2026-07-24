Heute in der Schweiz

Die handelspolitischen Spannungen zwischen Bern und Washington belasten die Schweizer Wirtschaft weiterhin. Die USA haben neue Zölle für rund 60 Länder angekündigt, darunter auch die Schweiz.

Betroffene Schweizer Produkte werden neu mit einem Zuschlag von 12,5% belegt. Dieser Satz ist höher als jener für die EU, Grossbritannien oder Kanada, die mit 10% eingedeckt werden.

Washington begründet die Massnahme mit seinem Kampf gegen Zwangsarbeit in globalen Lieferketten. Nach einer in den letzten Monaten durchgeführten Untersuchung ist die US-Regierung zum Schluss gekommen, dass mehrere Handelspartner in diesem Bereich nicht ausreichende Massnahmen ergriffen hätten.

Das Eidgenössische Wirtschaftsdepartement weist die Vorwürfe Washingtons entschieden zurück. Wirtschaftskreise bezeichnen die Massnahme als «unverständlich» und «ungerechtfertigt». Die Schweiz ist bei weitem nicht das einzige Land, das Protest einlegt: Mehrere traditionelle Verbündete der USA wie Japan, Australien und Neuseeland haben die neuen Zölle ebenfalls kritisiert.

Der Entscheid zeigt, dass die Schweiz nach wie vor zu den am stärksten von der US-Handelspolitik betroffenen Ländern gehört. Sie war bereits von früheren Zöllen Washingtons in der Höhe von 39% betroffen und findet sich nun unter jenen Ländern mit den höchsten Abgaben wieder. Für Schweizer Unternehmen bedeutet dies zusätzliche Unsicherheit, denn die USA sind einer ihrer wichtigsten Exportmärkte.