Heute in der Schweiz

So war das: Erster Schultag 1969 in Zürich.

In neun Kantonen starten heute die Volksschulen ins neue Schuljahr. Der Lehrkräftemangel entspannt sich , dafür rückt die Hitzebelastung an den Schulen in den Fokus.

In den Kantonen Aargau, Bern, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Glarus, St. Gallen, Solothurn, Schwyz und Thurgau beginnt heute das neue Schuljahr.

Beim Lehrkräftemangel zeichnet sich in mehreren Kantonen eine leichte Entspannung ab. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter den Kantonen zeigt, könnten mittelfristig auch sinkende Geburtenzahlen sowie mehr ausgebildete Lehrpersonen zur Verbesserung der Situation beitragen.

Der Kanton Zürich vermeldet keinen Lehrpersonenmangel mehr. Auch Basel-Landschaft spricht von einer positiven Entwicklung. Im Kanton Bern hingegen ist die angespannte Situation noch nicht überwunden.

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz sieht ebenfalls noch keinen Anlass zur Entwarnung. «Der Mangel an Lehrpersonen bleibt eine Herausforderung», sagt ein Sprecher.

Für viele Schulen dürfte in dieser Woche allerdings ein anderes Thema im Vordergrund stehen: die anhaltende Hitze. Die meisten Klassenzimmer in der Schweiz verfügen über keine Kühlung. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad leiden sowohl die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler als auch jene der Lehrpersonen.

In Basel prüfen einzelne Schulen die Installation von Deckenventilatoren. Andere Kantone empfehlen, Nachmittage vermehrt für ausserschulische Aktivitäten zu nutzen, etwa für den Besuch eines klimatisch angenehmen Museums.