Fussball-EM 2025 setzte im Kanton Bern nachhaltige Impulse

Keystone-SDA

Die Frauen-Fussball-Europameisterschaft, die im vergangenen Sommer in der Schweiz stattfand, hat im Gastgeberkanton Bern nachhaltige Impulse gesetzt. Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht kommt zum Schluss, dass der Grossanlass einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Rolle von Frauen im Sport geleistet habe.

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(Keystone-SDA) Als einer der Gastgeber habe der Kanton Bern den Anlass gezielt als «Motor und Katalysator» genutzt, um Mädchen und Frauen im Sport besser zu fördern und gleichzeitig einen niederschwelligen Zugang zu Sport und Bewegung für alle verbessern, heisst es in einer Mitteilung der kantonalen Sicherheitsdirektion vom Donnerstag.

Die umgesetzten Massnahmen und Legacy-Projekte decken unterschiedliche Ebenen der Sportförderung ab. Dazu zählen infrastrukturelle Massnahmen wie die Beschaffung mobiler Kunstrasenfelder zur Entlastung bestehender Sportanlagen, niederschwellige Angebote wie frei zugängliche Ausleihstationen für Sportmaterial sowie gezielte Fördermassnahmen im freiwilligen Schulsport.

Mobile Kunstrasenfelder gingen an Gemeinden wie Bern, Brienz, Huttwil oder Saint-Imier. Ergänzend wurden Aus- und Weiterbildungsangebote für Frauen in Trainerinnen- und Leitungsfunktionen geschaffen und Workshops zu frauenspezifischen Themen im Sport durchgeführt, heisst es in dem Bericht.

Regierungsrat Philippe Müller, Sicherheitsdirektor und Sportdirektor des Kantons Bern, zeigte sich laut Mitteilung erfreut: «Die breit abgestützten Legacy-Massnahmen sind ein konkretes und sichtbares Bekenntnis zur Förderung des Frauenfussballs und des Sports im Allgemeinen – sie erhöhen die Zugänglichkeit zu Bewegungsangeboten, schaffen bessere Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten und fördern damit Sport und Bewegung für alle».

Nun gelte es, die angestossenen Projekte nachhaltig zu verankern und in das ordentliche Tagesgeschäft zu integrieren.

Die EM löste in der Schweiz eine grosse Begeisterung aus. In Bern lockten die Spiele mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher in die Fan-Zonen. Die vier Spiele im Stadion Wankdorf waren alle ausverkauft. Auch in Thun waren die Spiele ausverkauft und die Fanzonen rege besucht.