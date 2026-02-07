Fussgänger in Egg ZH von Auto erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 91-jährigen Autofahrerin hat am Samstag in Egg ZH einen Fussgänger auf einem Fussgängerstreifen erfasst. Der 42-jährige Mann wurde schwer verletzt. Das 13 Monate alte Kind, das er im Kinderwagen schob, blieb unversehrt.

(Keystone-SDA) Die 91-jährige prallte mit ihrem Auto gegen 11 Uhr auf der Mönchaltorferstrasse in den Mann, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Der Fussgänger stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Das Kind im Kinderwagen wurde ebenfalls medizinisch untersucht, war aber unverletzt.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar und wird von der Kantonspolizei Zürich sowie der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, die von der Feuerwehr Egg geregelt wurden.