The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Fussgänger in Egg ZH von Auto erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 91-jährigen Autofahrerin hat am Samstag in Egg ZH einen Fussgänger auf einem Fussgängerstreifen erfasst. Der 42-jährige Mann wurde schwer verletzt. Das 13 Monate alte Kind, das er im Kinderwagen schob, blieb unversehrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 91-jährige prallte mit ihrem Auto gegen 11 Uhr auf der Mönchaltorferstrasse in den Mann, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Der Fussgänger stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Das Kind im Kinderwagen wurde ebenfalls medizinisch untersucht, war aber unverletzt.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar und wird von der Kantonspolizei Zürich sowie der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, die von der Feuerwehr Egg geregelt wurden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft