Fussgängerin in Bern schwer verletzt
Eine Frau ist am Freitagmorgen in Bern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 08.40 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau auf der Eigerstrasse einen Fussgängerstreifen überqueren. Zeitgleich war ein Autofahrer Richtung Monbijoubrücke unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen wurde die Fussgängerin vom Auto erfasst.
Die Polizei hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.