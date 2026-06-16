Galerien an der Art Basel mit viel Kunst aus dem Hochpreis-Sektor

Keystone-SDA

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Von Picasso über Warhol bis zu David Hockney und Baselitz: Die grossen internationalen Galerien präsentieren an der Kunstmesse Art Basel viele Werke aus dem Hochpreis-Sektor. Sie dürften von den positiven Marktaussichten beflügelt sein.

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(Keystone-SDA) Ein grosser Picasso bei Hauser & Wirth, nicht weit davon entfernt weitere Gemälde des grossen spanischen Meisters bei Gagosian: Es fällt auf, dass die sonst eher auf Gegenwartskunst spezialisierten Gross-Galerien heuer ein starkes Gewicht auf die Bluechips der Klassischen Moderne legen.

Sie dürften von den positiven Aussichten im Hochpreis-Sektor des Kunstmarkts, wie sie der Art Market Report der Art Basel und der UBS ausgewiesen haben, beflügelt sein.

Neben den Picassos und weiteren Meistern der Klassischen Moderne dürften auch Werke der kürzlich verstorbenen Star-Künstler Georg Baselitz (unter anderem bei Thaddaeus Ropac) und David Hockney (bei Gray) für hohe Verkaufspreise sorgen.

Art Unlimited mit grosser Gegenwartskunst

Aus Besucherinnen- und Besuchersicht lohnt sich in diesen Jahr ein Rundgang durch die Art Unlimited, den Sektor, der für grossformatige bis riesige Werke eingerichtet ist. Sie wurde erstmals von Ruba Katrib, Direktorin für kuratorische Angelegenheiten am MoMA PS1 in New York, eingerichtet.

Auch dort trifft man auf angesagte Kunstwerke, etwa auf eine Metallgras-Wiese des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, auf eine riesige, betupfte Blume von Yayoy Kusama und auf eine wandfüllende Installation des grossen Bauhausmeisters Oskar Schlemmer.

Einen besonderen Auftritt hat der deutsche Fotokünstler Thomas Ruff. Die New Yorker Galerie David Zwirner hat für dessen Serie von verfremdeten Fotografien des Terroranschlags vom 11. September 2001 auf die Zwillingstürme des World Trade Centers eine Art eigenes Museum in der Messehalle eingerichtet.

Die Kunstmesse Art Basel öffnet ihre Tore für das breite Publikum am Donnerstag und dauert bis Sonntag.