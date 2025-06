Gastgeberstadt Bern sieht sich auf Kurs für Frauenfussball-Euro

Keystone-SDA

Rund einen Monat vor dem Anpfiff der Frauenfussball Europameisterschaft in der Schweiz, sieht sich die Gastgeberstadt Bern auf Kurs. Umrahmt werden die Spiele in Bern vom Festival "Berner Ballzauber". Vom 1. bis 27. Juli 2025 stehen Teile der Berner Innenstadt ganz im Zeichen des Grossanlasses.

(Keystone-SDA) Eine spezifische Wegweisung führt Einheimische und Gäste zur Fanzone auf dem Bundesplatz, zum Corner am Waisenhausplatz oder ins Stadion Wankdorf, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Die Aufbauarbeiten auf dem Bundesplatz sollen bald starten.

Ein Anlass dieser Grössenordnung bringt ein besonderes Informationsbedürfnis der Gäste, aber auch der Bernerinnen und Berner mit sich. Neben der Tourist Info am Bahnhof Bern betreibt Bern Welcome mit Unterstützung von Freiwilligen während der EURO einen zusätzlichen Infopoint in der Fan Zone Bundesplatz.

Fan Walks werden von den jeweiligen nationalen Fussballverbänden organisiert. Für die drei Gruppenspiele im Stadion Wankdorf steht die Host City Bern mit den Verbänden aus der Schweiz, Island, Portugal und Spanien in Kontakt.

Am 3. und 11. Juli 2025 führt die Route vom Viktoriaplatz durch das Breitenrainquartier zum Stadion. Am Tag des Schweizer Spiels sowie allenfalls beim Viertelfinal zieht der Fan Walk vom Bundesplatz durch die Altstadt über die Nydeggbrücke und via Aargauerstalden zum Stadion.

Informationen in Leichter Sprache

«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass unser Sommerfussballfestival nicht nur physisch für alle zugänglich ist, sondern dass die wichtigsten Informationen für alle verständlich sind. Deshalb stehen diese online auch in Leichter Sprache zur Verfügung», betont Stadtpräsidentin Marieke Kruit laut Mitteilung.

Besucherinnen und Besucher sollen wenn möglich mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. An Spieltagen stehen beim Stadion Wankdorf Schliessfächer, zusätzliche Veloparkplätze sowie überdachte und bewachte Kinderwagenparkplätze zur Verfügung.

Matchbesuchende mit körperlichen Beeinträchtigungen – insbesondere Rollstuhlfahrende – müssen zwingend über den Bahnhof Bern anreisen. Ein behindertengerechter Zugang am Bahnhof Wankdorf kann nicht sichergestellt werden.

Markt findet statt

Der Bundesplatz und der Waisenhausplatz werden für Besucherinnen und Besucher während des «Berner Ballzaubers» grundsätzlich frei zugänglich sein. Wie bei anderen Grossveranstaltungen in der Innenstadt werden gemäss dem städtischen Sicherheitskonzept unter anderem mobile Betonelemente zum Schutz der Plätze zum Einsatz kommen.

Die Lagebeurteilung wird im Juli täglich mit den Sicherheitsbehörden abgesprochen und die Massnahmen nötigenfalls angepasst. Neben den Mitarbeitenden der Orts- und Gewerbepolizei, die ihren Einsatz im öffentlichen Raum ausüben, wird ein Awareness-Team für die Anliegen der Gäste zur Verfügung stehen.

Auf dem Bundesplatz, Bärenplatz und Waisenhausplatz wurde die gesamte Gestaltung um die Märkte herum geplant, damit diese wie üblich stattfinden können.