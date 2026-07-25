GC-Anhänger sorgen mit Notbremsen für Unruhe in Regelzug

Keystone-SDA

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Anhänger der Zürcher Grasshoppers haben am Samstag auf der Reise zu einem Auswärtsspiel in Lausanne in einem Regelzug mehrfach die Notbremse gezogen und einen Brandalarm ausgelöst. Damit protestierten die Fussballfans gegen den ausbleibenden Extrazug.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich in einem Intercity von Zürich nach Bern, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigten. Die Fans zogen demnach insgesamt viermal die Notbremse. Das Newsportal 20 Minuten hatte zuerst über die Aktion berichtet. Durch Rauchen im Zug wurde zudem ein Brandalarm ausgelöst, woraufhin die Klimaanlage ausfiel.

Am Bahnhof Bern, wo die Fans auf den Zug in Richtung Lausanne umstiegen, boten die SBB vorsorglich eine Ambulanz auf, um bei Bedarf medizinische Hilfe für von der Hitze betroffene Fahrgäste zu leisten. Ausserdem standen dort Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern bereit, wie deren Medienstelle auf Anfrage bestätigte. Dieser Einsatz sei bis auf einige verbale Anfeindungen friedlich verlaufen.

Auf Flugblättern begründeten die GC-Anhänger ihren Protest laut 20 Minuten mit dem «systematischen» Abbau von Extrazügen. Das führe zu mehr Konfliktpotenzial zwischen Fussballfans und anderen Reisenden.