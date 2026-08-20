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Gemeinde Altdorf soll auf der Stoffelmatte einen Park erhalten

Keystone-SDA

Die Bevölkerung von Altdorf UR soll sich in einem neuen Park erholen können. Die Gemeinnützige Gesellschaft Uri wolle auf der Stoffelmatte einen naturnahen Freiraum schaffen, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit die Gemeinnützige Gesellschaft das Projekt realisieren kann, muss die Nutzungsplanung angepasst werden. Diese liegt nach Angaben der Gemeinde bis am 2. Oktober öffentlich auf. Die Gemeindeversammlung soll 2027 darüber befinden.

Die Gemeinnützige Gesellschaft ist Eigentümerin der Stoffelmatte, die weitgehend landwirtschaftlich genutzt wird. Ein Teil des Areals soll zur Parkanlage umgebaut werden mit grossen Bäumen, Blumenwiesen, Gehölzbiotopen und einem Obstgarten, wie es in der Mitteilung der Gemeinde hiess.

Die vorgezogene Teilrevision der Nutzungsplanung soll ferner die raumplanerischen Voraussetzungen für dringlich benötigten Schulraum im geplanten Neubau der Stiftung Papilio schaffen, wie Altdorf weiter mitteilte.

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