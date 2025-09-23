The Swiss voice in the world since 1935
Gemeinde Glarus will Badibetrieb langfristig an Verein abgeben

Keystone-SDA

Das defizitäre Freibad in Glarus bereitet der Gemeinde weiterhin Sorgen. Sie will deshalb die Verantwortung ab Sommer 2027 einem Verein abgeben und bis dahin auf die nötigen Investitionen verzichten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel sei es, dass der Verein Pro Badi Glarus ab der Saison 2027 «im Rahmen einer Leistungsvereinbarung die operative Verantwortung vollständig übernimmt», schrieb die Gemeinde Glarus am Dienstagmorgen in einer Mitteilung. Dafür wird der Verein nun schrittweise eingearbeitet.

Der Verein Pro Badi Glarus hatte sich im vergangenen Frühling nach grossem Protest aus der Bevölkerung zusammengetan und sich für die Öffnung des Freibads eingesetzt, nachdem die Gemeinde aus Spargründen darauf verzichten wollte. Die nötigen 150’000 Franken kamen schliesslich als Finanzspritze aus einem weiteren Glarner Verein.

Doch die Finanzlage ist trotzdem noch angespannt, wie die Gemeinde am Dienstag betonte. In der Badi wären Investitionen in Millionenhöhe nötig. Diese Pläne werden nun aber «im Moment nicht weiterverfolgt». Es sei allen bewusst, dass es eine Herausforderung sein werde, den Badibetrieb mit kurzfristigen Reparaturen wegen technischer Ausfälle aufrecht zu erhalten.

