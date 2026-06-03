Gemeindepräsident von Crans-Montana VS bricht sein Schweigen

Keystone-SDA

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana VS, Nicolas Féraud, hatte 126 Tage zur Brandkatastrophe in seiner Gemeinde geschwiegen. Am Mittwochabend äusserte er sich erstmals wieder öffentlich zu der Sache.

1 Minute

(Keystone-SDA) In wenigen Tagen werde er sich anlässlich einer Bürgerversammlung direkt an die Bürgerinnen und Bürger wenden, sagte er gegenüber dem Lokalfernsehsender Canal 9. Es sei wichtig, transparent Bilanz zur Angelegenheit zu ziehen. Dabei gehe es darum, zu erläutern, wie die Gemeinde seit dem 1. Januar funktioniert habe «und wie die Zukunftsaussichten aussehen».

Diese Bürgerversammlung vom 16. Juni könnte auf Antrag der Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Anwesenheit von Medienschaffenden, stattfinden. Er könne die Verärgerung einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger nachvollziehen, da sie sich durch den Medienrummel beeinträchtigt gefühlt hätten, sagte er. Er werde sich aber gegen einen Ausschluss der Öffentlichkeit einsetzen.