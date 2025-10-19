Gemeinderat von Riehen BS nach erstem Wahlgang noch nicht komplett

Keystone-SDA

Beim ersten Wahlgang sind vier der bisherigen Gemeinderatsmitglieder von Riehen BS sowie die Gemeindepräsidentin bestätigt worden. Patrick Huber (Mitte) erreichte mit 3359 Stimmen das beste Resultat, während Felix Wehrli (SVP) das absolute Mehr verpasste, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Auf dem zweiten Platz hinter Huber liegen die Wiedergewählten Daniel Hettich (LDP) mit 3309 Stimmen, Christine Kaufmann (EVP) mit 3217, Silvia Schweizer (FDP) mit 3043 und Stefan Suter (SVP) mit 2841 Stimmen.

Wehrli machte 2708 Stimmen und verfehlte das absolute Mehr von 2819 Stimmen um rund hundert Stimmen. Mit deutlichem Abstand folgen Martin Leschhorn (2060 Stimmen) und Anna Verena Baumgartner (2034) von der SP. Sie wollen den sozialdemokratischen Sitz des zurücktretenden Gemeinderats Guido Vogel neu besetzen. Hinter ihnen folgen Serge Meyer (GLP) mit 1768, Noah Weber (Grüne) mit 1656 und Simeon Schneider (EVP) mit 1627 Stimmen.

Christine Kaufmann konkurrenzlos bestätigt

Christine Kaufmann wurde als Gemeindepräsidentin bestätigt. Sie war die einzige Kandidatin für dieses Amt und holte 4128 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei den Wahlen fürs Präsidium bei 2609 Stimmen. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 83,8 Prozent.

Der zweite Wahlgang findet am 30. November statt. Die Gemeinde teilt das Ergebnis der Einwohnerratswahlen am späteren Nachmittag mit.