The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Genauere Kriterien für Asyl-Wegweisungen sind umstritten

Keystone-SDA

In der Schweiz werden Geflüchtete dann vorläufig aufgenommen, wenn eine Rückkehr als unzumutbar gilt. Die Gründe für eine solche nicht vollziehbare Wegweisung sollen genauer definiert werden. Die Vorlage stösst aus unterschiedlichen Gründen auf viel Widerstand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats will in der Vorlage die Kriterien, die eine Wegweisung unzumutbar machen, abschliessend festlegen. Künftig sollen Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt oder eine medizinische Notlage darüber entscheiden, ob Asylsuchende vorläufig aufgenommen werden.

Während Befürworter wie die Mitte-Partei argumentieren, dass eine solche feste Liste für mehr Rechtsklarheit sorge und Bund und Gemeinden Kosten sparten, warnen die Eidgenössische Migrationskommission, die Schweizerische Flüchtlingshilfe sowie Städte- und Ärzteverbände vor dem Verlust der Einzelfallprüfung.

Die SVP begrüsst zwar die Stossrichtung, findet sie aber nicht restriktiv genug. Für die Partei geht der Vorschlag deshalb in die falsche Richtung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft