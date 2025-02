Gericht gibt Waadtländer FDP-Politiker im Streit mit Tamedia recht

Keystone-SDA

Der frühere Waadtländer Staatsrat und heutige Ständerat Pascal Broulis hat in einem Rechtsstreit mit Tamedia einen Sieg errungen. Ein Zivilgericht in Lausanne urteilt, Artikel über den FDP-Politiker aus dem Jahr 2018 hätten dessen Persönlichkeitsrechte verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anwalt Broulis› informierte am Donnerstag in einer Mitteilung über den Richterspruch vom Vortag. Konkret ging es in dem Fall um fünf Artikel im «Tages-Anzeiger» und anderen Publikationen des Medienhauses.