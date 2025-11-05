Thailand trauert um seine Königin, die in der Schweiz lebte

In Thailand herrscht Trauer um Sirikit. EPA/RUNGROJ YONGRIT



Thailands „Mutter der Nation“ ist tot. Sirikit prägte das Königreich über Jahrzehnte – und verbrachte prägende Jahre in der Schweiz: Sie studierte in Lausanne, brachte dort ihre erste Tochter zur Welt und residierte später im Lavaux.

Mit dem zukünftigen König Bhumibol in Lausanne verlobt, besuchte die verstorbene Königin Sirikit von Thailand ein Internat in der Waadtländer Hauptstadt und brachte in einer Lausanner Klinik ein Kind zur Welt. Das Königspaar lebte von 1960 bis 1961 im Lavaux und bereiste von dort aus Europa.

Sie war Witwe von König Bhumibol und Mutter des heutigen Monarchen. Ihr von Blumen und Kerzen umrahmtes Porträt ist überall in Bangkok und im ganzen Land zu sehen. Thailand hat am 25. Oktober eine einjährige Staatstrauer begonnen.

Das Königreich trauert um die «Mutter der Nation». Mit ihrem Gatten herrschte sie jahrzehntelang über 65 Millionen Thailänderinnen und Thailänder.

Nach einem Schlaganfall in Bangkok ins Krankenhaus eingeliefert, starb Sirikit im Alter von 93 Jahren. Sirikit und Bhumibol waren Cousins: König Rama V., der 1910 starb, war ihr gemeinsamer Grossvater väterlicherseits.

1948: Begegnung in Paris

Sirikit ist 16 Jahre alt, als ihr der zukünftige König – der seit seinem fünften Lebensjahr in Lausanne aufwuchs –1948 in Paris begegnete. Sie ist eine der beiden heiratsfähigen Töchter des siamesischen Botschafters, Prinz Chandaburi Suranath Kitiyakara.

Sirikit studiert klassische Musik und Französisch. Bhumibol ermutigt sie, ihre Ausbildung am Institut Riante-Rive, einer Privatschule in Lausanne, zu beenden, bevor sie sich im Sommer 1949 in Pully, einem Vorort von Lausanne, verloben, wo die Mutter, Schwester und der Bruder des zukünftigen Monarchen leben.

Die Hochzeit findet am 28. April 1950 in Bangkok statt. Sirikit wird am 5. Mai 1950 zur Königin gekrönt, als Bhumibol den Thron als Rama IX besteigt.

Adieu, la Suisse! Die Titelseite von L’illustré 1951. L’Illustré

Später erscheint die fotogene Königin auf den Titelseiten aller Modezeitschriften. Sie wird die Muse des Couturiers Pierre Balmain. Ihr königlicher Ehemann, «der Fotografenkönig», macht sie auch zu seinem Lieblingsmodell, als er sich der Malerei und Fotografie widmet.

1950: Rückkehr in die Schweiz

Drei Monate nach der Hochzeit und Krönung kehrt Bhumibol nach Lausanne zurück, um sein Jurastudium zu beenden. Das junge Paar bewohnt die Villa Vadhana in Pully, ein Anwesen, das den Namen der Grossmutter des Königs trägt.

Nach Abschluss seines Studiums kehrt der junge König Bhumibol im November 1950 in die Hauptstadt seines Reiches zurück – mit dem Nachtzug nach Genua und dann mit dem Dampfschiff. «Adieu, la Suisse!», titelt das Familienmagazin L’Illustré, das ihnen seine Titelseite widmet.

Bevor sie nach Bangkok zurückkehrt, bringt Königin Sirikit in Lausanne die Prinzessin Ubol Ratana zur Welt, geboren am 5. April 1951. Sie sollte noch drei weitere Kinder bekommen, alle in Bangkok geboren: Prinz Vajiralongkorn – der heutige König Rama X –, Prinzessin Sirindhorn und Prinzessin Chulabhorn.

Der König und die Königin von Thailand, Bhumibol Adulyadej und Sirikit Kitigakara, zusammen mit ihrer Tochter Ubol Ratana, geboren am 5. April 1951 im Mont-Choisi-Spital in Lausanne im Kanton Waadt in der Schweiz, fotografiert in ihrer Residenz in Lausanne. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

1956: Regentin des Königreichs

Sechs Jahre nach der Hochzeit muss König Bhumibol im Herbst 1956 seine monastischen Pflichten erfüllen. Jeder junge Buddhist ist dazu verpflichtet. Barfuss, mit rasiertem Kopf und in ein orangefarbenes Gewand gekleidet, bettelt er in den Strassen der thailändischen Hauptstadt um Nahrung und lebt eine Zeit lang als Mönch in einem Kloster. Die Königin übernimmt in dieser Zeit die Regentschaft des Königreichs und widmet sich ihren neuen royalen Aufgaben.

Von ihren Untertanen für ihre treue Unterstützung des Königreichs verehrt, veranlasst die Königin zwanzig Jahre später eine Änderung des thailändischen Nationalfeiertags zum Muttertag, sodass er mit ihrem Geburtstag am 12. August zusammenfällt. Sie übernimmt auch karitative Aufgaben als Präsidentin des thailändischen Roten Kreuzes.

1960: In den Weinbergen des Lavaux

Am 15. Juli 1960 landet die Königsfamilie mit einer Boeing 707 der PanAm in Genf. Mit ihren vier Kindern bezieht das Paar die Villa Flonzaley in der Waadtländer Gemeinde Puidoux. Die fünfzigköpfige Entourage wird im Hotel untergebracht. Es ist keine Ferienreise, sondern eine Europatour, die auf der Agenda steht.

Der König und die Königin treffen die grossen gekrönten Häupter. Königin Elizabeth eröffnet den Reigen in London, es folgen Besuche bei den Königen von Dänemark und Norwegen, dem belgischen König Baudouin – mit dem das Paar ebenso wie mit General de Gaulle in Versailles Französisch sprechen kann. Danach folgen Treffen mit Königin Juliana der Niederlande, General Franco in Madrid und Papst Johannes XXIII. im Vatikan.

Für ihre prunkvollen Auftritte lässt Königin Sirikit den Couturier Pierre Balmain ins Lavaux kommen. Er wird von Journalisten von Paris-Match begleitet, das der medienwirksamen Souveränin seine Titelseite widmet.

Sie trägt dabei die kostbarsten Juwelen. Die thailändische Krone, die ein Drittel der Grundstücke in Bangkok besitzt, ist milliardenschwer. Doch weder Jachten noch Privatflugzeuge: Das Königspaar reist mit Linienflugzeugen.

Besuch im Bundeshaus

Die Waadtländer Sicherheitspolizei wacht aufmerksam. Am 29. August 1960 empfängt das Bundeshaus das Paar. Bundespräsident Max Petitpierre erinnert an die Beziehungen zwischen diesen «zwei Ländern, die zwar so unterschiedlich sind, aber in der Liebe zur Freiheit vereint».

Nach Weihnachten in den Alpen verlässt die Königsfamilie die Schweiz und fliegt am 17. Januar 1961 nach Bangkok zurück. Das Paar kehrt nur noch einmal zurück, zu einem Besuch der Expo in Lausanne im Oktober 1964. Bis zu seinem Tod 2017 sollte der König das Land seiner Kindheit nicht mehr sehen, «wo wir kleine Schweizer wie alle anderen waren und das einfache Leben gewöhnlicher Menschen führten».

Die letzte Ehre

Gemäss Protokoll soll Sirikit im Oktober 2026, ein Jahr nach ihrem Tod, auf einem Sandelholz-Scheiterhaufen im Herzen von Bangkok eingeäschert werden. Regierungsmitglieder und Beamte werden bis zur Einäscherung schwarze Kleidung tragen, damit die Seele in den Himmel aufsteigen kann. Auch Touristen müssen während 90 Tagen eine gewisse Zurückhaltung zeigen.

Editiert von Pauline Turuban, aus dem Französischen mithilfe von KI: Balz Rigendinger

