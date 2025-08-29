The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gleitschirme ersetzen Patrouille Suisse am ESAF

Keystone-SDA

Eine Spezialeinheit der Schweizer Armee ist zur Eröffnung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests mit Gleitschirmen zum Festgelände geflogen. Sie ersetzte die Patrouille Suisse, deren Ausschluss zuvor für Diskussionen gesorgt hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Fünf Gleitschirme der Fallschirmaufklärer der Schweizer Armee flogen am Freitagmorgen aufs Festgelände des ESAF in Mollis GL und brachten dem OK-Präsident Jakob Kamm den Hammer für den Anstich eines Bierfasses.

Die Gleitschirme ersetzten die Patrouille Suisse, welche zuvor vom Fest ausgeladen wurde, wie Kamm im Gespräch mit Keystone-SDA erklärte. Bereits im Frühjahr wurde aus Gründen der Nachhaltigkeit auf die Flugzeuge verzichtet.

Kamm wurde deswegen stark kritisiert. Über 70 Hassmails habe er deswegen bekommen, sagte er weiter. Er zeigte sich dann erfreut über die Gleitschirme, die mit einer Schweizer- und einer Glarnerfahne im Gepäck für staunende Gesichter sorgten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft