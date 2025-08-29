Gleitschirme ersetzen Patrouille Suisse am ESAF
Eine Spezialeinheit der Schweizer Armee ist zur Eröffnung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests mit Gleitschirmen zum Festgelände geflogen. Sie ersetzte die Patrouille Suisse, deren Ausschluss zuvor für Diskussionen gesorgt hatte.
(Keystone-SDA) Fünf Gleitschirme der Fallschirmaufklärer der Schweizer Armee flogen am Freitagmorgen aufs Festgelände des ESAF in Mollis GL und brachten dem OK-Präsident Jakob Kamm den Hammer für den Anstich eines Bierfasses.
Die Gleitschirme ersetzten die Patrouille Suisse, welche zuvor vom Fest ausgeladen wurde, wie Kamm im Gespräch mit Keystone-SDA erklärte. Bereits im Frühjahr wurde aus Gründen der Nachhaltigkeit auf die Flugzeuge verzichtet.
Kamm wurde deswegen stark kritisiert. Über 70 Hassmails habe er deswegen bekommen, sagte er weiter. Er zeigte sich dann erfreut über die Gleitschirme, die mit einer Schweizer- und einer Glarnerfahne im Gepäck für staunende Gesichter sorgten.