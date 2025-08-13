The Swiss voice in the world since 1935
Gleitschirmpilot stürzt in Brunnen SZ aus zehn Metern Höhe ab

Keystone-SDA

Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Brunnen beim Landeanflug mit seinem Gleitschirm verunglückt. Er stürzte aus rund zehn Metern Höhe ab und verletzte sich schwer, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gleitschirmpilot startete um 19.45 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Fronalpstock. Beim Anflug auf den Auslandschweizerplatz in Brunnen geriet er in Turbulenzen und stürzte zu Boden.

Der Mann erlitt laut Mitteilung erhebliche Verletzungen. Passanten leisteten erste Hilfe, ehe der aufgebotene Rettungsdienst die Betreuung übernahm. Die Rega flog den Verunfallten anschliessend in ein ausserkantonales Spital, wie es weiter hiess.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

