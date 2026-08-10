The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Gleitschirmpilot wird bei Absturz in Rueras GR schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Gleitschirmpilot ist am Samstagnachmittag im Gebiet Crispalt Pign in Rueras abgestürzt. Der 65-Jährige wurde gemäss der Polizei schwerverletzt geborgen und durch die Rega in ein Spital im Kanton Luzern geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 65-Jährige nahm an einem Gleitschirmrennen teil, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Gegen 14 Uhr stürzte er im felsigen Gelände ab.

Rettungsspezialisten des Schweizerischen Alpen-Clubs (SAC) bargen den Mann zusammen mit der Rega. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Polizei gemäss Communiqué die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft