Globetrotter steigert 2025 Umsatz trotz Einbruch in USA

Keystone-SDA

Das Reiseunternehmen Globetrotter hat 2025 205 Millionen Franken umgesetzt. Das sind leicht mehr als im Vorjahr - obwohl das Geschäft in den USA deutlich zurückgegangen ist.

(Keystone-SDA) Konkret stieg der Umsatz um 1,5 Prozent, wie aus der Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Dies, obwohl die Buchungen für die USA 2025 um rund ein Viertel eingebrochen sind. «Viele Schweizerinnen und Schweizer wollten wohl ein Zeichen setzen», wird Verwaltungsratspräsident André Lüthi zitiert.

Die Globetrotter-Gruppe konnte den Rückgang aber in anderen Ländern wettmachen. So wuchsen die Geschäfte beispielsweise im südlichen Afrika, Japan und Südkorea jeweils zweistellig. Auch in Kanada blieben Rückgänge aus.

Für 2026 zeichne sich wieder eine Entspannung bei den US-Reisen ab. Zudem seien im vergangenen Jahr die Sprachschulen, Studienreisen oder Bike-Adventures der Gruppe beliebter geworden.

Das Umsatzniveau von vor der Pandemie bleibt damit aber weiterhin unerreicht. Für 2019 hatte Globetrotter einen Jahresumsatz von 242 Millionen Franken vermeldet. Angaben zum Gewinn macht die Gruppe nicht.

Mit Blick auf die aktuelle Lage zeigt sich der Verwaltungsratspräsident des Unternehmens bedeckt. «Mit Besorgnis schauen wir auf die momentane geopolitische Situation, die, je nach Entwicklung, weltweit eine Auswirkung auf das Reiseverhalten haben wird», schreibt er.

Die Globetrotter-Gruppe besteht aus 12 Unternehmen und beschäftigt rund 370 Mitarbeitende.