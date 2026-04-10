GLP Zug will mit Joëlle Gautier in den Regierungsrat einziehen

Keystone-SDA

Die Grünliberale Partei des Kantons Zug hat die Kantonsrätin Joëlle Gautier als Kandidatin für den Regierungsrat nominiert. Sie tritt bei den Gesamterneuerungswahlen am 4. Oktober an, um für die GLP erstmals einen Sitz zu erobern.

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(Keystone-SDA) Gautier ist 40 Jahre alt und arbeitet als Fintech-Expertin bei einer Schweizer Bank, wie aus einer Mitteilung ihrer Partei vom Freitag hervorgeht. Zudem führt sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Weingut. Sie wolle sich unter anderem für einen zukunftsfähigen Finanzplatz und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen einsetzen, hiess es weiter.

Von den sieben Regierungsratsmitgliedern treten die Bisherigen der Mitte (Silvia Thalmann, Laura Dittli und Andreas Hausheer) sowie der FDP (Andreas Hostettler und Florian Weber) zur Wiederwahl an. Die SVP, die mit Heinz Tännler und Stephan Schleiss vertreten ist, gab ihre Nominationen noch nicht bekannt.

Kantonsrat Andreas Lustenberger stellt sich für die Alternative – die Grünen (ALG) erneut zur Wahl. Er hatte auch im letzten Jahr bei der Ersatzwahl für den Sitz des in den Bundesrat gewählten Martin Pfister (Mitte) kandidiert. Für die SP tritt die angehende Anwältin Jessica Gauch an, die bislang kein politisches Amt innehat.