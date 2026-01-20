Gotthard-Strassentunnel nach Unfall wieder offen

Keystone-SDA

Der Gotthard-Tunnel ist nach einem schweren Verkehrsunfall wieder offen. Dies sagte die Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

(Keystone-SDA) Der Tunnel war nach dem Unfall am Montagabend in der Nacht gesperrt worden, wie die Kantonspolizei Tessin zuvor mitgeteilt hatte. Sie hatte eine Wiedereröffnung auf 4 Uhr am Dienstag in Aussicht gestellt.

Kurz nach 21.30 Uhr hatte ein 47-jähriger niederländischer Automobilist im Tunnel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Tunnelwand geprallt, wie es in der Tessiner Polizeimeldung hiess.

Der Mann sei dabei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Spital gebracht worden. Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar und werde untersucht.

Der Verkehr war in Richtung San Bernardino umgeleitet worden.