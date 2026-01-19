The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gotthard-Tunnel wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt

Keystone-SDA

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Montagabend nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt worden. Der Tunnel bleibt mindestens bis Dienstag um 4 Uhr geschlossen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 21.30 Uhr habe ein 47-jähriger niederländischer Automobilist im Tunnel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Mann sei dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Spital gebracht worden. Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar und werde untersucht.

Der Verkehr wird in Richtung San Bernardino umgeleitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft