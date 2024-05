GPS-Störungen: Flüge nach Tartu sollen ab Juni wieder möglich sein

(Keystone-SDA) Estlands zweitgrösste Stadt Tartu soll im Juni aus dem Ausland auch wieder mit dem Flugzeug erreichbar sein. Nach Angaben von Bürgermeister Urmas Klaas könne die wegen der Störungen der GPS-Satellitennavigation im Ostseeraum ausgesetzte Flugverbindung zwischen Tartu und Helsinki spätestens Anfang kommenden Monats wieder aufgenommen werden. Dies habe ihm ein hochrangiger Vertreter des estnischen Klimaministeriums mitgeteilt, schrieb Klaas am Freitagabend auf Facebook.

Das GPS-Signal wird von Flugzeugen etwa zur Bestimmung der eigenen Position und zur Navigation verwendet. Ende vergangener Woche mussten zwei Finnair-Flugzeuge umgeleitet werden, nachdem GPS-Störungen den Landeanflug auf Tartu verhindert hatten. Es ist einer von wenigen Flughäfen in der Region, an denen dafür eine GPS-Verbindung erforderlich ist. Die finnische Fluglinie kündigte deshalb an, ihre Flüge von Helsinki nach Tartu zunächst auszusetzen. Estland macht das benachbarte Russland für die Störungen verantwortlich.

Finnair ist die einzige Fluggesellschaft, die internationale Flüge nach Tartu anbietet, das 2024 den Titel als Europäische Kulturhauptstadt trägt.