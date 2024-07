Grösstes Stegosaurus-Skelett soll in New York versteigert werden

(Keystone-SDA) Das grösste jemals gefundene Stegosaurus-Skelett soll in der kommenden Woche in New York versteigert werden. Das schätzungsweise etwa 150 Millionen Jahre alte Fossil wurde am Mittwoch (Ortszeit) von Sotheby’s in der US-Metropole ausgestellt.

Es soll noch bis zur Versteigerung am 17. Juli zu sehen sein. Das Auktionshaus hofft auf einen Erlös von vier bis sechs Millionen Dollar.

Das Riesenskelett mit dem Namen Apex ist mehr als drei Meter hoch und etwa acht Meter lang. Es gilt laut Sotheby’s als “das vollständigste und am besten erhaltene” Stegosaurus-Exemplar seiner Grösse. Von den geschätzt 319 Dinosaurier-Knochen seien 254 gefunden und erhalten worden. Stegosaurus heisst übersetzt “Dach-Echse”, was sich auf die markanten, dachförmigen Knochenplatten des Dinosauriers bezieht.

Dinosaurier-Skelette waren in den vergangenen Jahren mehrmals versteigert worden. Im Sommer 2020 fand “Stan”, das vollständigste Tyrannosaurus-Rex-Skelett der Welt, für den Rekordwert von 31,8 Millionen Dollar einen neuen Besitzer. Im letzten Jahr wurde in Zürich ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett (“Trinity”) versteigert. Eine gemeinnützige Kunststiftung zahlte dafür 5,5 Millionen Franken.