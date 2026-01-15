Grüne Jelena Filipovic zur Berner Stadtratspräsidentin gewählt

Keystone-SDA

Jelena Filipovic vom Grünen Bündnis ist neue Berner Stadtratspräsidentin. Das Parlament wählte sie am Donnerstag zur "höchsten Bernerin".

(Keystone-SDA) Die 33-jährige Politologin leitet bei den Grünen Schweiz den Bereich Kommunikation und Kampagnen. Im Stadtrat sitzt sie seit Anfang 2021.

Zur ersten Vizepräsidentin gewählt wurde Béatrice Wertli (Mitte), die damit das Stadtratspräsidium 2027 vor Augen hat. Zur zweiten Vizepräsidentin bestimmt wurde Barbara Keller (SP). Läuft alles nach Plan, wird sie den Rat 2028 präsidieren.