Graubünden erwartet hohe Kosten wegen Olympia in Italien

Keystone-SDA

Graubünden rechnet aufgrund der Olympischen Winterspiele in Italien mit Kosten von rund 5,5 Millionen Franken für ein Verkehr- und Sicherheitskonzept. Der Kanton erwartet tausende Zuschauer, die über Graubünden an die Austragungsorte Livigno und Bormio reisen werden.

(Keystone-SDA) Für den Kanton Graubünden bringe insbesondere der Standort Livigno Herausforderungen mit sich, schrieb der Kanton Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Er rechnet damit, dass an Spitzentagen etwa ein Drittel der erwarteten 12’000 Zuschauerinnen und Zuschauer über Graubünden an diesen Austragungsort anreisen.

Hinter dem Ofenpass stelle der einspurige Tunnel Munt La Schera ein Nadelöhr dar, «das bereits unter normalen Bedingungen sensibel auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen reagiert», wie es in der Mitteilung hiess.

Anreisende werden auf den ÖV gelenkt

Ziel des kantonalen Konzepts sei nun, die Besucherinnen und Besucher schon früh auf den öffentlichen Verkehr zu lenken. Um in kurzer Zeit möglichst viele Personen durch den engen und 3,5 Kilometer langen Tunnel zu befördern, werden Shuttlebusse eingesetzt. Ein sehr dichter Takt erlaube 17 Bussfahrten pro Stunde.

Die Tunneldurchfahrt für Privatfahrzeuge werde nur während bestimmter Zeitfenster für einen eingeschränkten Personenkreis möglich sein.

Die voraussichtlichen Kosten von 5,5 Millionen Franken für das Verkehrsmanagement und das Sicherheitskonzept bilde eine Maximalvariante ab. Italien stelle einen Beitrag in Aussicht. «Falls dieser nicht kostendeckend ist, wird der Rest der Kosten von den Gästen zu tragen sein, indem Gebühren für die Nutzung des Park+Ride-Systems sowie des Shuttleservices erhoben werden», teilte der Kanton weiter mit.

Die 25. Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar in der italienischen Region Mailand-Cortina statt.