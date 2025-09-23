The Swiss voice in the world since 1935
Grenzkontrollen an FCB-Matchtag in Freiburg (D)

Keystone-SDA

Am Mittwoch spielt der FC Basel in der UEFA Europa League gegen den SC Freiburg. Die deutsche Bundespolizei wird an dem Tag Einreisekontrollen durchführen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei weist in ihrem Communiqué darauf hin, dass der Transport von Betäubungsmitteln, Waffen oder Pyrotechnik verboten ist. Bei Verstössen gegen diese Vorschriften könne die Einreise nach Deutschland verweigert werden.

Im Stadion ist zudem das Mitführen von von Pyros, Glasflaschen und anderen gefährlichen Gegenständen untersagt, wie es heisst. Ebenso gelte bei öffentlichen Veranstaltungen ein Vermummungsverbot: Gesichter dürften nicht unkenntlich gemacht werden.

Für die FCB-Fans wird auf dem Münsterplatz in der Freiburger Innenstadt ein zentraler Treffpunkt eingerichtet, wie es weiter heisst. Von dort aus soll ein Fan-Marsch zum Europa Park-Stadion stattfinden. Dieser werde von der Polizei begleitet und es werde eine Drohne eingesetzt.

