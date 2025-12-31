Grippefälle steigen in der Altjahrswoche weiter stark an

Keystone-SDA

In diesem Jahr hat die Grippewelle früher begonnen als vor einem Jahr. Die Zahl registrierter Influenza-Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wie da Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) In der letzten Woche des Jahres wurden in der Schweiz und Liechtenstein 2900 laborbestätigte Grippefälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Influenza-Fallzahlen um fast 22 Prozent angestiegen.

In den Tagen nach Weihnachten registrierte das BAG 31,90 Grippefälle je 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am meisten bestätigte Grippefälle gab es im Kanton Basel-Stadt, wo auf 100’000 Personen 59,59 Influenza-Fälle gemeldet wurden. Darauf folgten die Kantone Jura (53,45), Schaffhausen (51,88). Am wenigsten bestätigte Grippefälle auf 100’000 Personen gab es in den Kantonen Obwalden (5,04), Appenzell Innerrhoden (5,98) und Appenzell Ausserrhoden (12,34).