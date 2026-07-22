Grossbrand in Spiringen UR gelöscht: Klausenpass wieder offen

Keystone-SDA

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Der am Mittwochmorgen ausgebrochene Grossbrand einer Schreinerei in Spiringen UR ist gelöscht. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, ist die deshalb gesperrte Klausenpassstrasse seit 16.15 Uhr wieder befahrbar.

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(Keystone-SDA) Die Brandursache sei noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es weiter. Die Feuerwehr bleibe für Nachlöscharbeiten vor Ort und übernehme die Feuerwache.

Der Brand im Schächental wurde am Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkhalle der Schreinerei bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über. Die Strasse über den Klausenpass musste wegen des Brandes zwischen Bürglen und Spiringen gesperrt werden.

Insgesamt bekämpften deutlich über hundert Feuerwehrleute aus Spiringen, Unterschächen, Bürglen, Altdorf und Schattdorf den Brand. Sie konnten das Feuer im Verlauf des Vormittags unter Kontrolle bringen. Um den angrenzenden Wald vor dem Feuer zu schützen, setzte die Feuerwehr auch einen Helikopter ein.

Rechtzeitige Evakuation

Personen seien keine verletzt worden, und es werde auch niemand vermisst, teilte die Kantonspolizei im Laufe des Vormittags mit. Die Angestellten der Schreinerei hätten die brennende Werkhalle rechtzeitig verlassen können. Aus den umliegenden Häusern seien neun Personen evakuiert worden.

Neben der Polizei und der Feuerwehr standen auch eine Vertretung des Gemeinderats Spiringen, Mitarbeitende der Abwasser Uri AG und der Energieuri AG und die Chemiewehr Uri im Einsatz.