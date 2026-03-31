Grosse Lawinengefahr auf Alpennordseite

Keystone-SDA

In Teilen des Alpennordhangs herrscht wegen ergiebiger Schneefälle derzeit grosse Lawinengefahr. Betroffen waren am Dienstag unter anderem die Glarner Alpen, das Sarganserland, die Innerschweizer Alpen sowie das Guttannen- und das Grimselgebiet.

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(Keystone-SDA) Wegen grosser Neuschneemengen sowie Triebschnee seien spontane Lawinen zu erwarten, teilte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Dienstagmorgen mit. Die Verhältnisse für Schneesport abseits gesicherter Pisten seien sehr kritisch, Lawinen könnten sehr leicht ausgelöst werden.

Lawinen könnten tiefere Schichten der Schneedecke mitreissen und vereinzelt sehr gross werden – dies vor allem an steilen Nord- und Osthängen. Exponierte Teile von Verkehrswegen seien teilweise gefährdet, hiess es weiter. Die spontane Lawinenaktivität nehme im Tagesverlauf ab.