Grosse Preisunterschiede beim Erwerb des Schweizer Bürgerrechts

Der Weg zum Schweizer Pass kostet in Basel künftig weniger. Auch in der Stadt Bern soll die Gemeindegebühr abgeschafft werden, während die Kosten in anderen Kantonen und Gemeinden nach wie vor hoch sind.

(Keystone-SDA) Wer unter 25 ist, bezahlt in Basel neu keine kantonalen und kommunalen Gebühren mehr und somit nur noch 100 Franken Bundesgebühr für die Einbürgerung. Der Grosse Rat Basel-Stadt hat am Mittwoch eine Senkung der Einbürgerungsgebühren beschlossen.

Eine Einbürgerung für Erwachsene ab 25 kostet in der Stadt Basel neu 900 statt wie bisher 1750 Franken. Dabei sind die 100 Franken Gebühren des Bundes inbegriffen.

Wer sich in der Stadt Bern einbürgern lässt, bezahlt als Erwachsener 1150 Franken Gebühren beim Kanton. Hinzu kommen 400 Franken bei der Stadt. Das dortige Parlament hat im November einen Vorstoss überwiesen, der eine Abschaffung der Einbürgerungsgebühren auf Gemeindeebene verlangt.

Allgemein sind die Unterschiede zwischen den Kantonen laut dem Preisüberwacher deutlich zu gross.