Grosser Sachschaden nach Lagerhallen-Brand in Biel BE

Keystone-SDA

In Biel BE ist es am Dienstagabend in einer Lagerhalle zu einem Brand gekommen. Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte trafen am Rennweg eine Lagerhalle in Vollbrand an, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. In der Halle seien Velos eingelagert gewesen. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Ambulanz war laut Mitteilung vor Ort, verletzt wurde aber niemand.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens auf, wie es weiter hiess.