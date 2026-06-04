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Grosses Polizeiaufgebot wegen Besuch von Donald Trump Jr. in Zürich

Keystone-SDA

Donald Trump Jr. hat am Donnerstag in Zürich für ein Grossaufgebot der Polizei gesorgt. Der Sohn des US-Präsidenten ist zu Gast an einem privaten Wirtschaftstreffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Bei dem Treffen, das im Zunfthaus zur Saffran unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, diskutierten rund 70 Gäste aus Wirtschaft und Politik. Danach stand ein privates Dinner auf dem Programm. Organisiert wurde das Treffen von der Netzwerkplattform Davos Lodge.

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