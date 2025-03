Grosses Sparpotenzial bei Krankenkassenwechsel laut Axa-Report

Keystone-SDA

Knapp 4000 Franken Prämie können Familien über drei Jahre sparen, wenn sie geschickt die Krankenkasse, das Modell oder die Franchise wechseln. Zu diesem Schluss kommt die Versicherungs- und Vorsorgegruppe Axa in ihrem Wechselreport 2025.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wer im Herbst 2022, 2023 und 2024 seine Krankenkassensituation konsequent optimiert habe, stehe heute mit deutlich mehr im Portemonnaie da, als wenn er oder sie nicht gewechselt hätte, schreibt die Axa in ihrem am Dienstag veröffentlichten Wechselreport 2025.

Bei Erwachsenen sind es demnach im Durchschnitt 1352 Franken, bei den 19- bis 25-jährigen durchschnittlich 1093 Franken und bei einer vierköpfigen Familie mit zwei minderjährigen Kindern im Durchschnitt sogar 3844 Franken. Und auch nach drei Jahren konsequenten Wechselns in der Grundversicherung können im Vergleich zum ersten Wechsel laut Axa noch immer rund 40 Prozent gespart werden.

Deutlich die Nase vorn beim Sparen haben dieses Jahr Wechslerinnen und Wechsler aus der Westschweiz. Mit durchschnittlichen Einsparungen von 594 Franken pro Person und Jahr konnten sie ihre Prämien demnach um 54 Franken stärker verringern als die Tessinerinnen und Tessiner. Gegenüber den Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern (mit durchschnittlich 428 Franken tieferen Prämien) liegen sie um 166 Franken vorne.

Auch im kantonalen Vergleich ist die lateinische Schweiz Spitzenreiterin: Wechslerinnen und Wechsler aus Genf sparen für das Jahr 2025 durchschnittlich 662 Franken an Prämien, diejenigen im Tessin 594 Franken und in der Waadt 553 Franken. Über die gesamte Schweiz hinweg wurden durch Wechsel in der obligatorischen Grundversicherung rund 25 Millionen Franken an Prämienausgaben eingespart.

Grundlage des dritten Wechselreports sind nach Axa-Angaben über 54’000 Grundversicherungswechsel, die im Herbst 2024 über den eigenen Wechselservice durchgeführt wurden.