Gutachten stuft italienische Gesundheitssteuer als Verstoss ein

Die Gesundheitsabgabe für italienische Grenzgänger verstösst gegen die Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Italien: Dies zeigt ein Gutachten, das die Tessiner Regierung in Auftrag gegeben hat. Das Eidgenössische Finanzdepartement kommt zu einem anderen Schluss.

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Interne Abklärungen des Eidgenössisches Finanzdepartements und eine externe Begutachtung in dessen Auftrag hätten ergeben, dass die Einführung einer zweckgebundenen italienischen Gesundheitsabgabe konform wäre mit dem bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Schweiz-Italien. Dies teilte der Mediensprecher des Staatssekretariat für internationale Finanzfragen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Hintergrund des Gutachtens ist ein neuer Artikel im italienischen Haushaltsgesetz. Dieser sieht vor, dass Grenzgänger zwischen 3 und 6 Prozent ihres Nettolohns an das italienische Gesundheitssystem entrichten müssen. Damit sollen Boni für das Gesundheitspersonal finanziert sowie die Abwanderung aus dem Piemont und der Lombardei in die Schweiz begrenzt werden.

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