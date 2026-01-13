Häftling zündet in Gefängniszelle in Frauenfeld TG Matratze an

Ein 35-jähriger Häftling hat in der Nacht auf Dienstag die Matratze in seiner Gefängniszelle in Frauenfeld in Brand gesetzt. Es entstand eine starke Rauchentwicklung, teilte die Kantonspolizei Thurgau Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Beim Vorfall habe sich niemand verletzt, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Feuerwehr habe das Gebäude schliesslich entlüftet. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.

Der Mann aus Guinea war am Montagabend wegen renitenten Verhaltens verhaftet worden.