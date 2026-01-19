Hünenberg schliesst mehrere Schulklassen und kündigt Lehrpersonen

Keystone-SDA

Wegen rückläufiger Schülerzahlen schliesst die Zuger Gemeinde Hünenberg auf das Schuljahr 2026/27 mehrere Klassen. Betroffen sind zwei Schulhäuser in Hünenberg See.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der am Montag verschickten Medienmitteilung sollen zwei Klassen im Schulhaus Kemmatten und eine Klasse im Schulhaus Eichmatt geschlossen werden. Zudem wird eine heutige 3./4. Klasse ab dem nächsten Schuljahr nur noch als 4. Klasse geführt und ein Jahr später ebenfalls aufgehoben werden, so die Gemeinde.

Als Grund für die Schliessung gibt die Gemeinde die rückgängigen Schülerzahlen an. Diese seien in den letzten Jahren «kontinuierlich» gesunken. Der Trend dürfte sich in den kommenden Jahren «fortsetzen», hiess es weiter.

Die Klassenschliessungen haben personelle Folgen, wie dem Communiqué zu entnehmen ist. Künftig würden weniger Lehrpersonen benötigt, weshalb es zu «wenigen Kündigungen» gekommen sei.

Die betroffenen Kinder und Eltern wurden laut Mitteilung in den vergangenen Tagen direkt informiert. Die Umteilungen sollen mit «grosser Sorgfalt» und mit Einbezug der Klassenlehrpersonen vorgenommen werden. Über das weitere Vorgehen werden die Eltern bis Ende März orientiert.