Haus und Scheune in Goldingen ein Raub der Flammen

Keystone-SDA

Ein Haus mit angebauter Scheune ist am Freitagabend in Goldingen vollständig ausgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

(Keystone-SDA) Die in der Liegenschaft wohnende fünfköpfige Familie war beim Brandausbruch nicht zuhause, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Mehrere Anwohner meldeten das Feuer um 17.40 Uhr. Neben dem Vollbrand im Anbau zeigten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Flammen im Wohnteil und schlugen aus dessen Dach.

Die Feuerwehr Eschenbach war mit 60 Angehörigen ausgerückt. Neben den Rettungskräften stand der kantonale Umweltschadendienst im Einsatz. Dieser wurde wegen des abfliessenden Löschwassers gerufen, weil der Brandort neben einem sensiblem Moorgebiet liegt. Die Gemeinde besorgte der Familie eine Ersatzunterkunft. Die Brandursache war am Abend nicht geklärt.