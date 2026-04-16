Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain LU erhält neuen Gesamtleiter

Keystone-SDA

Der neue Gesamtleiter des Heilpädagogischen Zentrums Hohenrain (HPZH) heisst Rolf Schwartz. Der Aargauer tritt die Nachfolge von Alexandra Schwaller an. Sie hatte die Institution knapp drei Jahre geleitet, wie die Staatskanzlei am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 57-jährige Schwartz hatte das HPZH seit dem 1. Februar «kennengelernt» und interimistisch geführt, wie es weiter hiess.

Der neue Leiter absolvierte einst eine Lehre als Betriebssekretär bei der Post, studierte später Betriebsökonomie und bildete sich zum Experten in Rechnungslegung und Controlling weiter. Zuletzt war er laut Mitteilung als Sektionsleiter Finanzen und Administration beim Kanton Aargau tätig.

Im Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain werden Kinder und Jugendliche mit kognitiver oder sprachlicher Beeinträchtigung unterrichtet und betreut. Laut Angaben der Bildungsinstitution besuchen rund 200 Kinder und Jugendliche das HPZH.