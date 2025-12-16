Heizkraftwerk im liechtensteinischen Malbun-Triesenberg brennt

Keystone-SDA

Das Heizkraftwerk in Malbun-Triesenberg hat am Dienstagabend gebrannt. Personen wurden nach ersten Angaben der Liechtensteinischen Landespolizei keine verletzt.

(Keystone-SDA) Um 18.30 Uhr habe ein Betriebsmitarbeiter der Landespolizei den Brand gemeldet, hiess es in der Medienmitteilung. Das Heizkraftwerk wird mit Holzschnitzeln betrieben. Der Kriminaltechnische Dienst der Landespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehren Triesenberg und Vaduz waren am Dienstagabend noch an Löscharbeiten.