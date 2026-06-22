Historisches Berner Dampftram steht neu unter Denkmalschutz

Die 132 Jahre alte Dampfstraßenbahn von Bern ist bei besonderen Anlässen im Einsatz. Keystone-SDA

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Die Denkmalpflege des Kantons Bern hat das über 130-jährige Dampftram der Stiftung "Bernmobil historique" unter Denkmalschutz gestellt. Es handelt sich um das erste Fahrzeug dieser Art in der Schweiz, das diesen Schutzstatus erhält. Nach einer umfassenden Revision ist das Tram wieder in Betrieb.

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(Keystone-SDA) Das Dampftram verkehrte von 1894 bis 1902 in der Stadt Bern. Die Unterschutzstellung anerkenne die ausserordentliche historische, kulturelle und technische Bedeutung des Fahrzeugs, wie die Stiftung am Montag in einer Mitteilung schrieb.

«Es ist eine grosse Anerkennung, dass ‚unser‘ Dampftram als erstes seiner Art in der Schweiz unter Denkmalschutz gestellt wird und zugleich ein klarer Auftrag», wurde Stiftungsratspräsidentin Corinne Ribeli zitiert.

Der Unterschutzstellung ging eine über einjährige Revision des Triebwerks der 132 Jahre alten Dampflokomotive voraus. Freiwillige der Stiftung führten die Arbeiten aus. Einzelne Komponenten überarbeitete die Werkstatt der Rhätischen Bahn in Landquart.

Das Dampftram ist im Rahmen von öffentlichen Fahrten und Anlässen in Bern unterwegs. Es kann auch für Extrafahrten gebucht werden.

Die Stiftung «Bernmobil historique» setzt sich gemäss eigenen Angaben für den Erhalt und Betrieb der historischen Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs in Bern ein. Ihre Sammlung umfasst rund zehn Tramzüge und zehn Oldtimerbusse.