Hollywood-Star Halle Berry geniesst den Vierwaldstättersee

Die amerikanische Schauspielerin Halle Berry hat auf Instagram ein Foto aus Vitznau im Kanton Luzern geteilt. Dazu schrieb sie: "Hallo, Schweiz!".

(Keystone-SDA) Das Foto stammt laut «Blick» von der Terrasse eines Hotels am Vierwaldstättersee. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Berry an einem Glas Rotwein nippt. In ihrer Story teilte sie zudem eine Aufnahme bei Sonnenuntergang, in der eine Pianistin zu sehen und zu hören ist. «Irgendwo über dem Regenbogen in der Schweiz – einfach zauberhaft», schwärmte die 58-Jährige weiter.

Wie lange die Oscarpreisträgerin in Luzern verweile, sei nicht bekannt. Auch bei anderen Stars sei die Schweiz beliebt: Robbie Williams, Madonna oder Chrissy Teigen würden regelmässig hierzulande verweilen.