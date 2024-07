Hollywoodstar Brad Pitt zeigt sich öffentlich mit Genfer Freundin

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Hollywoodstar und Oscarpreisträger Brad Pitt zeigte sich am Wochenende mit seiner Freundin Ines de Ramon. Zusammen mit der Genfer Schmuckdesignerin besuchte Pitt das Formel-1-Rennen im britischen Silverstone.

Das Paar zeige sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, schrieb “20 Minuten” am Montag. Auf Fotos war zu sehen, wie der Schauspieler und seine Freundin Hand in Hand durch die Menschenmenge gingen. Pitt trug eine hellgelbe Jacke mit einer hellen Hose und einem gemusterten Hut. Seine Partnerin trug ein hellblaues Kleid mit langen Ärmeln und schwarze Stiefel.

Pitt und de Ramon sollen bereits seit zwei Jahren ein Paar sein und zusammen wohnen. Der amerikanische Filmstar war zuvor mit der Schauspielerin Angelina Jolie verheiratet, mit der er sechs gemeinsame Kinder hat. Das Paar trennte sich im September 2016.