Holzbeige bei Grillplatz in Niederwil AG in Vollbrand geraten

Keystone-SDA

Eine Holzbeige ist am Sonntagnachmittag nahe einer Grillstelle in Niederwil AG in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch und verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Waldstück übergriffen. Ein Angehöriger der Feuerwehr erlitt Atembeschwerden und begab sich zur Kontrolle ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand bei der Grillstelle in Niederwil sei am Sonntag kurz vor 16.00 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale eingegangen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit. Vor Ort habe die Feuerwehr starken Rauch sowie eine stark brennende Holzbeige angetroffen.

Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und verhindert, dass die Flammen auf das angrenzende Waldstück übergriffen. Während des Einsatzes blieb die Hägglingerstrasse nur einseitig befahrbar.

Zwei Personen gaben an, vor Ort zur Mittagszeit gegrillt zu haben. Aus noch ungeklärten Gründen begann der Boden laut Polizeiangaben später zu rauchen. In der Folge habe sich ein Mottfeuer auf die Holzbeige ausgeweitet.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt angesichts der trockenen Bedingungen zur Vorsicht im Umgang mit Feuer im Freien. Wer grilliert oder Feuer entfacht, muss die Feuerstelle vollständig löschen. Bereits kleine Glutnester können trockene Vegetation entzünden und Brände auslösen.