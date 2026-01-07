Holzschnitzelhalle in Gasel nach Brand nicht mehr benutzbar

Keystone-SDA

Beim Brand in einer Holzschnitzelhalle in Gasel (Gemeinde Köniz) ist am Dienstagnachmittag Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Ursache ist noch nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Einsatz standen die Feuerwehren von Köniz, Regio Belp sowie die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern. Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer rasch und konnten es eindämmen. Die aufwendigen Löscharbeiten dauerten am Mittwochvormittag noch an.

Zwei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden. Die Lagerhalle wurde stark beschädigt und ist derzeit unbenutzbar. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern ermittelt zur Ursache und zum entstandenen Sachschaden.